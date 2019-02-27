الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد جدول مباريات الأدوار النهائية لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لكرة اليد لدرجة الشباب والمؤهلة للعب في بطولة الدوري الممتاز، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من الأربعاء 6 / 7 / 1440هـ الموافق 13 / 3 / 2019م حتى الاحد 10 / 7 / 1440هـ الموافق 17 / 3 / 2019م، وذلك على صالة نادي الشباب بالرياض.ويشارك في الأدوار النهائية للبطولة ثمانية أندية تم توزيعهم على مجموعتين، حيث ضمنت المجموعة الأولى أندية «الهداية – العدالة – الشعلة – الوحدة»، وضمت المجموعة الثانية أندية «الشباب – الابتسام – الجيل – الحزم»، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والناديان الفائزان بمباراتي الدور نصف النهائي سيضمنان التأهل للدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل، كما سيلعبان في المباراة النهائية لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق.// انتهى //19:41ت م0258