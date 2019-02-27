الخبر 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسشاركت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات الجامعية وقسم الجراحة في المستشفى الجامعي وكلية الطب، في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، بحضور عدد من الأطباء والأخصائيين في مجال علاج السرطان، وذلك في مجمع الراشد بمحافظة الخبر.وعدّ وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، مشاركة الجامعة في الحملة أحد جوانب خدمة المجتمع في التوعية ومما تسعى إليه أقسام المستشفى وكلية الطب لتوعية أكبر شريحة من المجتمع, حيث إن استمرار مثل هذه الفعاليات يشكل محورًا مهمًا في نطاق التوعية لأفراد المجتمع مما يثري الجانب المعلوماتي والعلمي على حدٍّ سواء لأن المعلومات تُستقصى من مصدرها في الجامعة ومن طلاب وأعضاء هيئة تعليمية ومتخصصين في المجال، مثمنًا جهود اللجان المنظمة التي كان لها الأثر في إيصال الرسائل التي من أجلها أقيمت الفعالية, متمنيًا دوام الصحة للجميع.من جانبها أوضحت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات وكيلة كلية الطب لشؤون الطالبات بالجامعة رئيسة الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في المنطقة الشرقية الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الملحم, أن هذه الحملة في عامها الرابع جزء من الحملة الخليجية التي انطلقت في عام 2016م واختير شهر فبراير بالتزامن مع شهر السرطان العالمي, مبينًا أن البيانات الخليجية توضح تزايد حالات الإصابة بالمرض في الخليج إلى الضعف خلال السنوات العشر المقبلة نظرًا لتغير نمط الحياة وتزايد مؤشرات الخطورة من تعاطي التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وغيرها من المسببات البيئية والتغيرات في الطفرات الجينية.وبينت أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان والعوامل المؤدية للإصابة به ورفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف المبكر وأهميته في تحسين فرص الشفاء واتباع النشاط البدني والعادات الغذائية السليمة والمحافظة على الوزن الصحي للجسم لحياة طويلة بلا سرطان بإذن الله، مؤكدة ضرورة تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة هذا المرض كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية.وأشارت الدكتور الملحم إلى أن شعار الحملة الذي اعتمد وهو 40 في 40 ، يأتي استنادًا على التقارير والنتائج التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية والتي تفيد بأن 40% من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع أنماط الحياة الصحية بينما الـ 40 الأخرى من الأمراض السرطانية يمكن الشفاء منها إذا شخصت مبكرًا وخضعت للعلاج، لافتةً النظر إلى أن تنظيم الحملة هو لتكامل التعاون بين القطاعات في توعية المجتمع وتقديم سبل التوعية وطرق المكافحة للسرطان من خلال معرض يضم عددًا من الجهات والكليات والأقسام حيث شارك قرابة 10 أركان وحضور 4500 مشارك في أيام الحملة.وسُلط الضوء على أربع أنواع من السرطانات وهي سرطان عنق الرحم والقولون و الرئة والثدي لأنها أكثر السرطانات التي تصيب المواطنين في الخليج حيث أن نسب إصابة الخليجيين بالسرطان تعد الأقل على مستوى العالم.من جانبه أشار رئيس قسم الجراحة الدكتور ياسر الجهني, إلى أن القسم يشارك في الحملة وهذا جزء من نشاط القسم في خدمة المجتمع من ناحية التوعية والعاملين في القطاع الصحي وفي القسم تخصصات كثيرة منها ما يخدم علاج سرطان القولون والصدر وعلاج سرطان الرئة والثدي وكلها وحدات موجودة في المستشفى الجامعي لخدمة المرضى المصابين بهذه الأمراض.// انتهى //19:41ت م0259