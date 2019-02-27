تونس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستعادل اتحاد تطاوين مع النادي الصفاقسي بهدف لكل منهما في مباراة متأخرة جمعت الفريقين في تطاوين اليوم لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة التونسية الاولى لكرة القدم.وفي المنستير تعادل الاتحاد المنستيري مع النادي الافريقي دون اهداف ليستمر الترجي في مقدمة ترتيب الدوري بـ34 نقطة يليه النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي بـ31 نقطة فالنجم الساحلي بـ 27 نقطة.// انتهى //19:45ت م0260