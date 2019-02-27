رفحاء 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, ضمن جولته التفقدية على مراكز وقرى وهجر المنطقة, محمية الإمام تركي بن عبد الله "التيسية سابقاً" .واطلع سموه خلال الزيارة على الجهود المبذولة لتطوير المحمية لتقوم بدورها في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية وتكاثرها، إلى جانب تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب ، والحفاظ على الغطاء النباتي الذي يضم 50 نوعًا من أشجار : الطلح، والسدر، والعوسج، والعرفج، والرمث .ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, بالأمر الملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة سمو ولي العهد الذي يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بالحفاظ على الثروة البيئية في المملكة.// انتهى //19:51ت م0262