الصياهد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم نتائج منافسات المزايين لفئة (20 إنتاج – صفر)، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية دبيان معيض السبيعي، فيما جاءت في المركز الثاني منقية تركي محمد السبيعي، وحلت في المركز الثالث منقية الكويتي فلاح سالم الهاجري، وجاءت في المركز الرابع منقية محمد عبدالله العامري، بينما احتلت منقية محيميد مفلح النفيعي المركز الخامس.وتختتم غداً منافسات فئة 20 إنتاج بشوط (20 إنتاج – شقح)، الذي تأهل للمنافسة فيه 12 منقية، 11 منها لملاك سعوديين وواحدة لمالك كويتي بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث.من جهة أخرى، تبدأ بعد غدٍ أولى منافسات فئة الـ 30 إنتاج بمنافسة (30 إنتاج – مجاهيم)، حيث استقبلت لجان التحكيم الأولية اليوم المنقيات المشاركة في هذه الفئة، تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الخميس قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الجمعة.// انتهى //19:51ت م0264