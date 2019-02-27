الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للرياضات اللاسلكية في بطولة "دبي ماسترز" الدولية الأولى للطيران اللاسلكي 2019 التي انطلقت أمس في نادي سكاي هب آرسي للطائرات اللاسلكية بدبي وتستمر لمدة 5 أيام بمشاركة أكثر من 70 طيار يمثلون 20 دولة.وضمت قائمة الأخضر للبطولة 7 لاعبين هم محمد العتيبي وعلي السحيباني وحمد الرفدان وأيمن الحميضي وفاضل كعمي وعبدالهادي عزوز وسعيد العمري ورئيس الوفد فاضل العنزي .وشارك لاعبو الأخضر في 3 فئات هي طائرات الهليكوبتر وطائرات الجت وطائرات الـ 3D، حيث تميزت المنافسات أولاً بتواجد أفضل عشرة طيارين في العالم، خاضوا منافسات فيما بينهم في اليوم الأول للبطولة لتنحصر المنافسة بعد ذلك بين أفضل خمسة منهم, فيما أقيمت مسابقة خاصة لدول مجلس التعاون والهواة من المقيمين.// انتهى //19:51ت م0266