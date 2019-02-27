الصياهد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساختتم اليوم سابع أيام الأشواط الافتتاحية بواقع (16) شوطاً" حيل وزمول "من مسافة (8) كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض.وحقق "خيره" العائد ملكيته إلى سيف المنصوري أفضل توقيت زمني بواقع 13 دقيقة و 27 ثانية في أشواط "حيل وزمول "لليوم السابع، من مسافة (8) كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، وبذلك تنتهي مرحلة الأشواط الافتتاحية، وستعاود الهجن ركضها في السباق على الميدان في المرحلة النهائية في 11 مارس المقبل.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي والمشرف على سباقات الهجن عبدالله بن سعيد المري أن المرحلة الافتتاحية انتهت وشهدت منافسة كبيرة بين ملّاك الهجن تخللها روح المحبة والإخاء بين جميع المشاركين، وستعود المسابقة في مرحلتها النهائية في الحادي عشر من مارس المقبل.وقال :"المضمار من النماذج العصرية التي عمل لها استدامة مع دراسة نوعية التربة وتحليلها بالشكل الذي لا يؤثر على سير المطايا، وأيضًا لا يؤثر على رفع الجاهزية والعروض القوية، وهذا ما حدث في الأشواط الافتتاحية بشهادة المشاركين".// انتهى //19:53ت م0267