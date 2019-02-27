أملج 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهمدس هزاع بن الأفنس الرويلي أمس , سير العمل في مكتب الزراعة ووحدة الثروة السمكية بمحافظة أملج .وعقد اجتماع بمدير مكتب الزراعة عبدالوهاب أحمد الحجوري وبمدير وحدة الثروة السمكية المهندس هشام المنزلاوي والتقى بالموظفين وعدد من الصيادين ، وتم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالصيد .ووقف الرويلي على موقعي مرفأي أملج وطالب الشركة المنفذة بسرعة الإنجاز والتسليم في المدة المحددة ، كما وقف على أعمال الجمعية التعاونية المهنية لصيادي الأسماك بأملج , وعلى موقع مشروع الدعم اللوجستي لقطاع الثروة السمكية بشمال البحر الأحمر, مشيداً بأهمية المشروع الذي يمثل البنية التحتية لقطاع الثروة السمكية بالإضافة لما يقدمه هذا المشروع من دعم للسياحة من خلال المتحف البحري بجميع عناصره والمحافظة على المقومات الطبيعية والبيولوجية للبيئة البحرية التي هي أساس مشروع البحر الأحمر .// انتهى //21:07ت م0276