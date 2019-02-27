عام / وكيل محافظ أملج يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
أملج 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس
استقبل وكيل محافظ أملج مسعود بن مسلم الجهني أمس ، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي , بحضور مدير إدارة الثروة السمكية بأملج المهندس هشام عبدالله المنزلاوي ورئيس المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز محمود الجهني , وذلك بقاعة الاستقبال الرئيسية بمقر المحافظة .
واطلع وكيل المحافظ خلال اللقاء على مراحل إنجاز مشروع مرفأ أملج ، كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالخدمات الزراعية والثروة السمكية بالمحافظة .
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21:16ت م
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