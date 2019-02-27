أملج 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل وكيل محافظ أملج مسعود بن مسلم الجهني أمس ، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي , بحضور مدير إدارة الثروة السمكية بأملج المهندس هشام عبدالله المنزلاوي ورئيس المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز محمود الجهني , وذلك بقاعة الاستقبال الرئيسية بمقر المحافظة .واطلع وكيل المحافظ خلال اللقاء على مراحل إنجاز مشروع مرفأ أملج ، كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالخدمات الزراعية والثروة السمكية بالمحافظة .// انتهى //21:16ت م0278