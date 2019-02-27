الأمم المتحدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من استمرار ازدياد حالات وفيات الأطفال في مخيم الركبان، على الحدود السورية مع الأردن، بمعدل يُنذر بالخطر, مشيرة إلى وفاة طفل واحد في المخيم كل خمسة أيام منذ بداية هذا العام.وبحسب بيان منسوب إلى المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خِيرْت كابالاري، فإن من بين الـ 12 طفلا الذين ماتوا هذا العام، فقد توفي خمسة أطفال من حديثي الولادة لم يتجاوز عمر الواحد منهم الأسبوع.ونقل كابالاري تحذير اليونيسف قبل شهر من أن حياة الأطفال في الركبان ستتعرض للخطر الشديد بسبب درجات الحرارة المنخفضة إلى درجة التجمد ونقص الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك الحين توفي ثمانية أطفال دون سن الخمس سنوات، وعانت ثماني أمهات أخريات مرارة الحزن الذي لا عزاء له لفقدهنّ أطفالهن، لا لسبب إلا للافتقار إلى الرعاية الصحية."ودعت اليونيسف الأطراف إلى وضع الأطفال في عين الاعتبار أولاً، وإيجاد حلول دائمة، وبشكل عاجل، لإنهاء سنوات المعاناة التي اضطر الأطفال إلى تحمّلها.// انتهى //21:23ت م0280