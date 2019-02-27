محايل 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها , بلغت 58 مليون ريال .ونوه مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبد الله آل شريم بجهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.وأفاد أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع, في حسابات أولياء أمورهم وتتضمن مكافآت مدارس تحفيظ القرآن الكريم, ومكافآت الاغتراب, وإعانة أبناء منسوبي التعليم المتوفين إعتبارآ من يوم الأحد القادم .// انتهى //21:27ت م0281