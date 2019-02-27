الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية رعاية الطفولة مساء اليوم محاضرة بعنوان " الوصول إلى عالم الطفل عن طريق العلاج النفسي باللعب " للتعريف بالعلاج النفسي باللعب ودوره في مساعدة الأطفال للتغلب على مشاكلهم السلوكية واضطراباتهم النفسية، وذلك في مدارس دار العلوم بالرياض.قدمت المحاضرة المتخصصة في علم النفس التربوي والعلاج النفسي باللعب الدكتورة سهام عبد الرحمن الصويغ ، التي أوضحت أن الهدف من العلاج النفسي باللعب هو إعادة التوازن في علاقة الطفل بمحيطه لتسهيل التحسين والنمو الذاتي، مضيفة أن من فوائد العلاج باللعب مساهمته في خلق بيئة آمنة يستطيع الأطفال فيها التعبير عن أنفسهم ، وتجربة أشياء جديدة ، وأن يتعلموا أكثر عن العالم من حولهم ، وكيف يمكنهم التعامل مع المشاكل التي يواجهونها.وذكرت الدكتورة الصويغ أن الأطفال عموما يجدون صعوبة في التعبير اللفظي عن مشاعرهم وأفكارهم وهمومهم وتتضاعف المشكلة إن كان الطفل يعاني من الاضطرابات النفسية ، لذا يعد اللعب أفضل وسيلة للتواصل مع الأطفال والدخول إلى عالمهم بطريقة تناسب خصائصهم العمرية.وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة منيرة حمد القنيبط أن المحاضرة تأتي ضمن أنشطة برنامج تثقيف الأم والطفل بالجمعية، وهو برنامج موجه للأم والمعنيات برعاية الطفل ويهدف إلى توعية الأم بأساليب التعامل والتفاعل الإيجابي مع أطفالها، وتحقيق أقصى حد ممكن من التطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي والجسدي للأم والطفل ، ويتاح للأم الإلتحاق بالبرنامج الذي يستمر ٢٥ أسبوعا ، شرط أن يكون لديها أطفال من ٣-٩ سنوات.وأضافت أن من أهداف البرنامج التدريب المعرفي للأم ، توفير الدعم والمساعدة لتتمكن الأم من تدريب طفلها في سن الخامسة لاكتساب المهارات المعرفية وتنمية الجانب الإدراكي وتهيئته لمرحلة ما قبل المدرسة.//انتهى//21:50ت م0284