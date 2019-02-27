الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الأنصار مع أبها، وضمك مع الجبلين، والعين مع المجزل، والطائي مع الوشم، والعدالة مع الجيل.وعلى ملعب الأنصار بالمدينة المنورة، عاد أبها بفوز ثمين على الأنصار بهدف دون رد ، وعزز أبها موقعه في الصدارة بـ 49 نقطة، فيما توقف رصيد الأنصار عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.وحسم التعادل السلبي مباراة ضمك مع الجبلين، ليرفع ضمك رصيده لـ 45 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الجبلين لـ 35 نقطة في المركز العاشر ، وتغلب العين على ضيفه المجزل بنتيجة 3-1،ورفع العين رصيده لـ 29 نقطة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد المجزل عند 35 نقطة في المركز التاسع.وتعادل الوشم أمام مضيفه الطائي 2-2 ، ليكون رصيد الطائي 33 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما ارتفع رصيد الوشم لـ 27 نقطة في المركز الثامن عشر ، وحقق العدالة فوزًا على ضيفه الجيل بهدف دون رد ، ورفع العدالة رصيده لـ 45 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الجيل عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //22:06ت م0285