جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم فعاليات معرض شباب الأعمال في نسخته العاشرة الذي تنظمه غرفة جدة ممثلة في لجنة ريادة الأعمال تحت شعار " بشبابنا نحقق رؤيتنا" وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات .وفور وصول سموه تجول بأجنحة المعرض واستمع لشرح عن الفعاليات والمشروعات والمبادرات التي قدمها أصحاب الأعمال الشباب من الجنسين، مشيداً سموه بما شاهده من أفكار وابتكار وإبداع بالمعرض .عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام استعرض فيها مسيرة المعرض ودعم القيادة لشباب الأعمال الذي سيسهم في تنمية العمل الاقتصادي والشبابي في المملكة .وقال : إننا ولله الحمد نعيش طفرة تنموية متنوعة على جميع المستويات بفضل القيادة الرشيدة ورؤية ٢٠٣٠ التي تعمل بلغة اليوم للحديث مع المستقبل وأنتم يا سمو الأمير ترعون اليوم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إطلاق معرض شباب الأعمال في نسخته العاشرة ، الذي يتزامن مع ذكرى مرور ٧٥ عاماً على تأسيس غرفة جدة تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .وأضاف : إن المعرض استقبل أكثر من 250 مشاركاً من رواد ورائدات الأعمال ، مقدماً 30 محاضرة وورشة عمل ودورة متخصصة إلى جانب عرض التجارب الحية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات التي توظف عناصر الإبداع والبحث عن التألق والمضي في دروب النجاح مرتكزاً على محاور مهمة في مقدمتها ، رسم ملامح رؤية المملكة 2030 وتعريف وتمكين الشباب من أهدافها وبرامجها .من جانبه قدم رئيس لجنة ريادة الأعمال ثامر الفرشوطي نبذة عن المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام بإعتباره منصة لمشاريع شباب وشابات الأعمال والأفكار التجارية الإبداعية ومنصة تمكين الشباب والشابات في مجال الأعمال وتمكن أصحاب المشاريع والأفكار المشاركة في المعرض .بعدها شاهد سمو الأمير مشعل بن ماجد والحضور عرضاً مرئياً عن المعرض ، ثم كرم سموه الجهات الراعية والداعمة كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من غرفة جدة.// انتهى //22:15ت م0286