الصياهد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسيشهد معرض " الفنان المقيم " ضمن فعاليات القرية السعودية للإبل ، إقبالاً كبيراً من زوار القرية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثالثة .ويتيح المعرض للزوار مشاهدة عروض الرسم الحي لـ 55 فناناً تشكيلياً قدموا من أنحاء العالم للمشاركة في المعرض .وتتمحور فكرة " الفنان المقيم " في استضافة العديد من الفنانين لمدة شهر ، يتعرف خلالها الفنان على المملكة وتراثها وتاريخها ومعالمها، ليقوم من خلالها بالتعبير عن انطباعاته من خلال عمله الفني.وبين أحمد اليافعي - منظم الفعالية - أن الفنانين المتواجدين داخل ركن " الفنان المقيم " قدموا من 28 دولة من مختلف قارات العالم ، الذين أبدوا إعجابهم بأجواء المهرجان ، حيث نقل الرسامون بعدها إنطباعاتهم وحسهم الفني من خلال لوحاتهم التي تعرض أمام الزوار للقرية .من جانبها عبرت المشاركة السعودية نورة القحطاني ، عن سعادتها بالتواجد مع كوكبة من الفنانين من مختلف دول العالم ، مؤكدة أن كل فنان سينتج لوحتين أو أكثر في عرض رسم حي، و من خلاله يتمكن الفنان من نقل وإظهار الثقافة السعودية للعالم عبر إبداعات الفنانين التشكيليين.بدوره بين الفنان التشيكيلي بلال ريان ، أن مشاكته في فعالية " الفنان المقيم " تعد الأولى له في المملكة ، معتبراً إياها بالمشاركة القيمة والثرية ، مبدياً سعادته بالتنظيم العالي والمتميز من قبل اللجنة المنظمة لإظهار الحدث الثقافي بالشكل المأمول ، والإقبال الكبير من الجمهور لزيارة القرية السعودية للإبل وركن فعالية " الفنان المقيم " .يذكر أن فعالية " الفنان المقيم " متاحة لزوار قرية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وبإمكانهم متابعة ومناقشة الفنانين عن لوحاتهم الفنية وأعمالهم.// انتهى //22:56ت م0289