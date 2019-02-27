ثقافي / أكثر من 55 فناناً عالمياً في عرض رسمٍ حي لزوار فعالية " الفنان المقيم " بمهرجان الإبل
الأربعاء 1440/6/22 هـ الموافق 2019/02/27 م واس
الصياهد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس
يشهد معرض " الفنان المقيم " ضمن فعاليات القرية السعودية للإبل ، إقبالاً كبيراً من زوار القرية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثالثة .
ويتيح المعرض للزوار مشاهدة عروض الرسم الحي لـ 55 فناناً تشكيلياً قدموا من أنحاء العالم للمشاركة في المعرض .
وتتمحور فكرة " الفنان المقيم " في استضافة العديد من الفنانين لمدة شهر ، يتعرف خلالها الفنان على المملكة وتراثها وتاريخها ومعالمها، ليقوم من خلالها بالتعبير عن انطباعاته من خلال عمله الفني.
وبين أحمد اليافعي - منظم الفعالية - أن الفنانين المتواجدين داخل ركن " الفنان المقيم " قدموا من 28 دولة من مختلف قارات العالم ، الذين أبدوا إعجابهم بأجواء المهرجان ، حيث نقل الرسامون بعدها إنطباعاتهم وحسهم الفني من خلال لوحاتهم التي تعرض أمام الزوار للقرية .
من جانبها عبرت المشاركة السعودية نورة القحطاني ، عن سعادتها بالتواجد مع كوكبة من الفنانين من مختلف دول العالم ، مؤكدة أن كل فنان سينتج لوحتين أو أكثر في عرض رسم حي، و من خلاله يتمكن الفنان من نقل وإظهار الثقافة السعودية للعالم عبر إبداعات الفنانين التشكيليين.
بدوره بين الفنان التشيكيلي بلال ريان ، أن مشاكته في فعالية " الفنان المقيم " تعد الأولى له في المملكة ، معتبراً إياها بالمشاركة القيمة والثرية ، مبدياً سعادته بالتنظيم العالي والمتميز من قبل اللجنة المنظمة لإظهار الحدث الثقافي بالشكل المأمول ، والإقبال الكبير من الجمهور لزيارة القرية السعودية للإبل وركن فعالية " الفنان المقيم " .
يذكر أن فعالية " الفنان المقيم " متاحة لزوار قرية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وبإمكانهم متابعة ومناقشة الفنانين عن لوحاتهم الفنية وأعمالهم.
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22:56ت م
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