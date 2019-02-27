الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل الإمارة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم حفل سفارة جمهورية سيرلانكا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة محمد عزمي، وعدد من المسؤولين بالسفارة .حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .‏// انتهى //23:03ت م0290