جيزان ٢٢ جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق ٢٧ فبراير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , في قاعة الاحتفالات بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيران ، مساء اليوم ، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما اللـــَّه - في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة .وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.//انتهى//23:18ت م0291