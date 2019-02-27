القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأطلع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، مدير فريق العمل اللائق للدعم الفني للدول العربية فرانك هاغمان، على المعاناة التي يتعرّض لها العمال الفلسطينيين والظروف المعيشية الصعبة نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية المُستمرة التي تمارس بحقهم، بما في ذلك سياسات وإجراءات مصادرة مستحقاتهم المالية، وحملات المطاردة والمداهمات والاعتقالات اليومية التي تطال العشرات منهم يومياً.وقال بيان صادر اليوم عن قطاع فلسطين بالجامعة، إن السفير أبو علي أكد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية على ضرورة أن تقوم منظمة العمل الدولية بمسؤولياتها في حماية العمال الفلسطينيين وفضح العنصرية الإسرائيلية، كما أقترح أن تقوم منظمة العمل الدولية بتنظيم ملتقى دولي للتضامن مع عمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة.وشدد الأمين العام المساعد على أهمية دعم الموارد المالية للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين، وذلك لإيجاد فرص العمل الكريم واللائق لهم وتأكيداً لقرارات منظمة العمل العربية في هذا الشأن.كما أكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك والمثمر والتواصل بين الجامعة العربية ومنظمة العمل الدولية بكافة الأمور المتعلقة بأوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، من خلال الدفاع عن حقوقهم المشروعة وإبراز مُعاناتهم المستمرة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.//انتهى//23:23ت م0292