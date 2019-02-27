القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعلن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، ضبط المتهم قائد القاطرة المتسببة في حادث اندلاع النيران بمحطة مصر، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب.وقال بيان صدر عن النائب العام المصري مساء اليوم لكشف ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية في الحادث، إن سائق القاطرة رقم 2310 المتسببة في الحادث غادر كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك القاطرة وتوجه لمعاينة قائد قاطرة أخرى مواجهة له، وحين تراجعت القاطرة الأخرى للخلف تحركت القاطرة المتسببة في الحادث دون قائدها وانطلقت بسرعة عالية فاصطدمت بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث.وأشار البيان إلى أنه نتج عن الحادث اندلاع النيران ووفاة 20 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها، كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات.//انتهى//23:30ت م0296