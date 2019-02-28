الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستغلب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن معسكر المنتخب الوطني الإعدادي في مدينة الدمام.وسجل للأخضر أولًا اللاعب خالد مجرشي في الدقيقة السادسة، ليعقبه زميله مهند براح في الدقيقة الثانية عشر كما أضاف عبدالعزيز العليوة هدفين في الدقيقتين 17 و34، واختتم ماجد الخليفة أهداف المنتخب الوطني في الدقيقة 77، في حين جاء هدف منتخب البحرين في الدقيقة الأخيرة من عُمر المباراة.ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي المباراة بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، وخليفة الدوسري، ووليد صابر، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله الزيد، وخالد مجرشي، ومهند براح، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف.وجاء معسكر "الأخضر" في مدينة الدمام الذي اختتمه مساء اليوم، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020، المقرر إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل.// انتهى //00:09ت م0299