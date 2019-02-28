جدة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسرحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتبرعات القيمة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، ممثلة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في جنيف بتاريخ ٢٦ فبراير 2019.وتجاوز إجمالي المبالغ التي قدمها المانحون 50% من المبلغ المحدد من قبل الأمم المتحدة بأربعة مليار دولار ضمن خطة الاستجابه السريعة للوضع الإنساني في اليمن لعام 2019.وتهيب المنظمة ببقية دولها الأعضاء الإسهام في خطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، في ظل الظروف الراهنة الصعبة الناجمة من تعنت المليشيات الحوثية في التجاوب مع الحلول السلمية للأزمة اليمنية.// انتهى //00:21ت م0303