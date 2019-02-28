الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ورئيس اللجنة التنفيذية اليوم ، المجموعة العلمية لشرح كتاب رياض الصالحين للإمام بن باز –رحمه الله-، بحضور سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو مجلس الأمناء، وأبناء سماحة الشيخ بن باز –رحمه الله- و نخبة من طلاب سماحته.وقد تخلل الحفل مجموعة من الفقرات تضمن كلمات لكل من الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ومدير عام مؤسسة بن باز الخيرية الدكتور عبدالمحسن بن باز، وطلاب الإمام بن باز –رحمه الله- ألقاها بالنيابة عنهم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشيخ بن باز الخيرية للمساهمة في طباعة إرث سماحته.إلى جانب ذلك ساهمت العنود الخيرية بطباعة أكثر من أربعة آلاف نسخة من المجموعة العلمية لشرح كتاب رياض الصالحين للإمام بن باز –رحمه الله- .يذكر أن مؤسسة العنود الخيرية نفذت طباعة ما يزيد عن مئة ألف مجموعة علمية تحوي عدد من المجلدات منها :( فتاوى اللجنة الدائمة تحتوي 23 مجلد – مجموعة مؤلفات العلامة السدي تحتوي على 26 مجلد – مؤلفات العلامة عبدالله بم حميد تحتوي على 6 مجلدات – مؤلفات العلامة بان باز تحتوي على 4 مجلدات – مؤلفات العلامة اب عثيمين تحتوي 6 مجلدات – مؤلفات العلامة صالح آل الشيخ تحتوي على 8 مجلدات) حيث يتم توزيعها على طلاب العلم و طلاب المنح في الجامعات، كذلك طباعة ثلاثة ملايين نسخة من كتاب الجزء الأخير بعدد سبعة لغات و توزيعه في الحرمين الشريفين، سعيًا لتنفيذ وصية الأميرة العنود بنت عبدالعزيز –رحمها الله- بأن يسخر ثلث إرثها في أوجه الخير ولخدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //00:25ت م0304