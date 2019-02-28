عدن 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، معين شريم.وبحث الجانبان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والخطة المقدمة من رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.وجدد اليماني اتهام حكومته للحوثيين بتعطيل جهود السلام وإضاعة المزيد من الوقت، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـاتخاذ مواقف صريحة وواضحة لإنهاء عبث الحوثيين المدعومين من إيران.// انتهى //00:25ت م0306