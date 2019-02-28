القطيف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بالوحدة الإرشادية، اليوم لقاء تعريفياً لعدد من طلاب مدارس محافظة القطيف، عن برامج وأقسام مشتل ومنحل الفرع في محافظة القطيف.وتعرف الطلاب على أنواع المزروعات الموجودة في الحقول وكيفية عمل التطعيم للاشجار،إضافة إلى آلية عمل وكيفية زراعة البيوت المحمية.كما تعرف الطلاب على عسل النحل وكيفية استخراجه من الخلايا، إضافة إلى التعرف على وحدة التحكم والسيطرة البيطرية حيث شاهدوا فيلماً توعوياً عن (أنفلونزا الطيور)، إضافة إلى تعريفهم على الزراعة العضوية وأهميتها في المحافظة على البيئة وكيفية التعرف على المنتجات العضوية في السوق حيث تم توزيع عينات من الخضار العضوية على الطلاب.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات البرامج الإرشادية وتفعيل الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة التي يأتي في مقدمتها قطاع التعليم، داعيًا الجميع للاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية للفرع والإدارات والمكاتب والوحدات التابعة لها.//انتهى//00:54ت م0311