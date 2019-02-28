موسكو 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين اليوم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض ،الذي يزور روسيا حاليا ً.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها بأن الجانبين ناقشا أفاق تطوير التعاون الثنائي العسكري والعسكري التقني والوضع في منطقة الشرق الأوسط ،وأكدا الجانبان استعدادهم على مواصلة تطوير التعاون الروسي العراقي في مجال الدفاع والأمن .// انتهى //00:57ت م0312