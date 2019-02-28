سكاكا 22جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 27 فبراير 2019م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالجوف، اليوم، المخصصات الشهرية لبرنامج كفالة الأيتام وبرنامج كفالة الأسر المحتاجة لشهر جمادى الآخرة من العام 1440هـ ، البالغة 89,800 ريال في حسابات الأيتام والأسر المستفيدة .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن المبالغ تم إيداعها مباشرة في حسابات وكلاء الأيتام البنكية وعددهم 353 يتيماً ويتيمة، و17 أسرة تم إيداعها في حساب الأسرة مباشرة . فيما أودعت مبالغ كفالة الأسر في حساب الأسرة نفسها .// انتهى //00:59ت م0313