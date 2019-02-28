اجتماعي / بر الجوف تودع 89 ألف في حسابات الأيتام والأسر المكفولة

الخميس 1440/6/23 هـ الموافق 2019/02/28 م واس
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سكاكا 22جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 27 فبراير 2019م واس
أودعت جمعية البر الخيرية بالجوف، اليوم، المخصصات الشهرية لبرنامج كفالة الأيتام وبرنامج كفالة الأسر المحتاجة لشهر جمادى الآخرة من العام 1440هـ ، البالغة 89,800 ريال في حسابات الأيتام والأسر المستفيدة .
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن المبالغ تم إيداعها مباشرة في حسابات وكلاء الأيتام البنكية وعددهم 353 يتيماً ويتيمة، و17 أسرة تم إيداعها في حساب الأسرة مباشرة . فيما أودعت مبالغ كفالة الأسر في حساب الأسرة نفسها .
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