بريدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستسلم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أمس، برقية شكر من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وذلك إثر تسلم سموه التقرير الخاص بمشاركة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في معرض القصيم الثاني للكتاب.وأكد سموه تقديره لكافة الجهود المبذولة من الهيئة في معرض القصيم للكتاب الثاني.كما عبر العميرة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع في تحقيق الأهداف المنشودة، مبينًا أن هذا الجهد المثمر هو بمتابعة و توجيهات معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند الذي يؤكد على المشاركة الفاعلة والمتميزة في جميع الفعاليات.// انتهى //02:00ت م0314