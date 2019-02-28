طرابلس 22 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم دخول القوات المسلحة لمنطقتي فنقل وتراغن شرق مرزق، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي.وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن أهالي المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيش بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.// انتهى //03:25ت م0316