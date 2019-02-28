الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يؤكد اهتمام الدولة بقطاع العمل والتدريب وتشجيعها على الاستثمارفيصل بن بندر يتفقد المقر النسوي بمعهد الإدارة اليوم.. ويستقبل م. السعدانرئاسة أمن الدولة تنظم برنامجاً تدريبياً عن العملات الافتراضيةأمير نجران يؤسس وحدة تحقيق الرؤية بديوان الإمارةفيصل بن مشعل يناقش أداء الأجهزة الخدمية ويفتتح مستشفى عيون الجواءسعود بن نايف يدشن العدد «46» من مجلة «الفقهية».. ويستقبل الرحالة خلبانتدشين جمعية حائل للتنمية البشرية.. الثلاثاء المقبلالراجحي: لقاؤنا بخادم الحرمين سيكون تاريخياً في مسيرتنا التنموية الوطنية"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات غذائية ويقدم برامج تأهيلية في اليمن وسوريةالدفاع المدني يطلق حملة "كاشف الدخان لك أمان".. الأحد«الرقابة الحكومية».. الحجة الجديدة لتنصل الحوثيين من اتفاق الحديدةقطار الموت.. يقتل ويصيب العشرات في القاهرةبخاري رئيساً لنيجيرياالتفاؤل.. يسود لقاء ترمب وكيم//يتبع//06:02ت م0003