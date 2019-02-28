عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/6/23 هـ الموافق 2019/02/28 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يؤكد اهتمام الدولة بقطاع العمل والتدريب وتشجيعها على الاستثمار
فيصل بن بندر يتفقد المقر النسوي بمعهد الإدارة اليوم.. ويستقبل م. السعدان
رئاسة أمن الدولة تنظم برنامجاً تدريبياً عن العملات الافتراضية
أمير نجران يؤسس وحدة تحقيق الرؤية بديوان الإمارة
فيصل بن مشعل يناقش أداء الأجهزة الخدمية ويفتتح مستشفى عيون الجواء
سعود بن نايف يدشن العدد «46» من مجلة «الفقهية».. ويستقبل الرحالة خلبان
تدشين جمعية حائل للتنمية البشرية.. الثلاثاء المقبل
الراجحي: لقاؤنا بخادم الحرمين سيكون تاريخياً في مسيرتنا التنموية الوطنية
"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات غذائية ويقدم برامج تأهيلية في اليمن وسورية
الدفاع المدني يطلق حملة "كاشف الدخان لك أمان".. الأحد
«الرقابة الحكومية».. الحجة الجديدة لتنصل الحوثيين من اتفاق الحديدة
قطار الموت.. يقتل ويصيب العشرات في القاهرة
بخاري رئيساً لنيجيريا
التفاؤل.. يسود لقاء ترمب وكيم
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