طرابلس 23 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود المجلس الرئاسي و حكومة الوفاق من أجل تحسين الخدمات بجميع المناطق وخاصة في مدن الجنوب بقطاع الصحة والتعليم، موضحة أن لجان حكومة الوفاق تترجم كافة مطالب الأهالي عبر عدة قوافل طبية و مواد غذائية و وقود.وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، رئيس الوكالة الليبية للتنمية محمد الشريف، وعددًا من أعضاء الوكالة، لبحث آلية الشراكة بين الحكومة و المستثمرين بالقطاع الخاص، وتطرقوا إلى بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى كيفية إيجاد مصادر جديدة للطاقة واستغلالها كوقود حيوي.ونقلت تأكيد اللواء أحمد المسماري أن الجيش الليبي يقاتل الإرهابيين من تنظيم القاعدة في درنة،كما أوضح أن الجيش لا يقاتل أي مكون قبلي أو جهوي أو سياسي، موضحًا أن العمليات العسكرية و الواجبات القتالية في الجنوب مستمرة.و عرجت صحف ليبيا على انتقاد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ابتعاد جامعة الدول العربية كلية عن تسوية النزاع في ليبيا، داعيًا إلى ضرورة مواكبتها التطورات التي طرأت في الشأن الليبي.// انتهى //07:27ت م0010