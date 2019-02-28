صبيا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات المخيم الكشفي السابع الذي اقامته إدارة التعليم بمحافظة صبيا بالواجهة البحرية بمركز قوز الجعافرة، بحضور رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي، ومدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، وعدد من القيادات التعليمية.وأوضح مشرف النشاط الكشفي بتعليم صبيا يحيى غبيري، أن المخيم الكشفي الذي استمر لمدة يومين وشارك فيه 130 كشافاً، و 23 قائداً كشفياً يمثلون 32 فرقة كشفية، هدف لتطوير وتنمية مهارات القادة والكشافة المشاركين، وتبادل الخبرات في مجال حياة الخلاء، وتنمية روح التعاون بينهم، وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء للوطن، إضافةً إلى توثيق أواصر الصداقة والأخوة بين المشاركين، وتنمية قدراتهم على قيادة وتنظيم التجمعات والملتقيات الكشفية.وبين أن المخيم الكشفي اشتمل على العديد من البرامج تضمنت برنامج الإشارات الكشفية وآلية الحصول عليه، وإشارات الخدمات العامة، كما تضمن تنفيذ دورات تدريبية شملت "دورة المنهج الكشفي ودورة طريقة الالتقاء بالكشافة، ودورة آليات الحصول على إشارات الهوائية والجدارية"، مقدماً الشكر الجميع الجهات المتعاونة في تنفيذ المخيم.بعد ذلك توالت فقرات الحفل المختلفة، وتكريم الجهات المتعاونة والمشاركين في المخيم.// انتهى //09:53ت م0026