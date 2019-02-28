بكين 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم، تراجع نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال شهر فبرارير الحالي، إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات، في ظل الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى 2ر49 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5ر49 نقطة، خلال يناير الماضي.يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع.يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بلغ خلال العام الماضي 6ر6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل نمو له منذ نحو ثلاثة عقود. وتراجع معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4ر6%، نتيجة ضغوط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.// انتهى //09:58ت م0030