المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأوضحت صحة المدينة المنورة أنها قامت بتنفيذ (1576) جولة رقابية للمنشآت الصحية الخاصة خلال العام الماضي، أسفرت عن تسجيل (880) مخالفة في (44) منشأة صحية خاصة وطبق بحقها العقوبات النظامية.وشملت المخالفات عدم الالتزام بأنظمة مكافحة العدوى والتخلص من النفايات بشكل غير آمن, وتشغيل كوادر طبية وفنية قبل الحصول على تراخيص مزاولة المهنة, وعدم وجود ترخيص لبعض الأقسام, وبيع أدوية طبية غير مسجلة رسمياً.وفي نفس السياق تمت إحالة (245) مخالفة إلى اللجان المتخصصة، كما تم رصد (1040) شكوى وجرى معالجتها .// انتهى //10:06ت م0031