الدمام 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) أمس، ندوة بعنوان " مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع "، قدمها سعد بن شايم العنزي، ومحمد بن حمود العتيبي، وذلك بجامع فاطمة الزهراء بالدمام.وأكدت الندوة إلى أهمية أمن المجتمع واستقراره، حيث تعد من أهم أسباب قوته وعزته ورفعته وتقدمه، لما لها من استقرار وأمن الفرد على نفسه وأهله وماله.وتأتي الندوة ضمن فعاليات برنامج الأمن الفكري الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جميع مناطق المملكة .// انتهى //10:08ت م0032