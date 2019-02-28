حائل 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساستفاد 39154 مراجعاً من خدمات طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بحائل خلال عام 2018م, كما بلغ عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية بالمستشفى 23137 مراجعاً، فيما تم إجراء 6897 ولادة .وأفادت صحة حائل أنها تعمل على تطوير الأقسام بالمستشفى, حيث تم تطوير انتظار العيادات الخارجية بالمستشفى, بالإضافة إلى تحسين وتهيئة بعض الأقسام الداخلية، كما قام المستشفى بإطلاق 5 مبادرات تطوعية, وإطلاق عدد من المعارض التوعوية شملت سرطان الثدي والإنفلونزا الموسمية والسكري والمضادات الحيوية.// انتهى //10:14ت م0035