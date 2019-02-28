عام / 39154 مستفيداً من خدمات طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بحائل
الخميس 1440/6/23 هـ الموافق 2019/02/28 م واس
حائل 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس
استفاد 39154 مراجعاً من خدمات طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بحائل خلال عام 2018م, كما بلغ عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية بالمستشفى 23137 مراجعاً، فيما تم إجراء 6897 ولادة .
وأفادت صحة حائل أنها تعمل على تطوير الأقسام بالمستشفى, حيث تم تطوير انتظار العيادات الخارجية بالمستشفى, بالإضافة إلى تحسين وتهيئة بعض الأقسام الداخلية، كما قام المستشفى بإطلاق 5 مبادرات تطوعية, وإطلاق عدد من المعارض التوعوية شملت سرطان الثدي والإنفلونزا الموسمية والسكري والمضادات الحيوية.
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10:14ت م
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