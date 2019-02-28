نجران 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات شطر الطالبات أمس، بالتعاون مع لجنة الندوات العلمية ولجنة الأنشطة الطلابية ولجنة خدمة المجتمع، ورشة عمل "الملصقات العملية"، وذلك بمبنى الكلية.وتضمنت الورشة عدد من المحاور منها نظريات علوم الحاسب الآلي، وتطبيقات الحاسب، وهندسة البرمجيات.وهدفت الورشة إلى تطوير المهارات البحثية للطالبات في مجال علوم الحاسب، وكذلك تعزيز مهارات العرض والنقاش العلمي.// انتهى //10:28ت م0038