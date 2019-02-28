مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسعقدت لجنة تطوير وتنسيق تكامل طرق المشاة بالمشاعر المقدسة اليوم, اجتماعًا بحضور أعضاء الجهات المشاركة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسةو الأمن العام و الدفاع المدني وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة ووزارة التجارة والاستثمار والشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وشركة المياه الوطنية ومشروع تبريد المناخ بالرذاذ "مجموعة عبد الرحمن فقيه" بمقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بالمعيصم .وجرى خلال الاجتماع استعراض الملاحظات والعوائق المرصودة بموسم الحج, ومناقشة المقترحات وفرص التحسين لتوفير كافة الخدمات التي تسهل على الحجاج أداء نسكهم بيسر وسهولة .كما استعراضت المشاريع الجاري تنفيذها تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة, والمشاريع المرتبطة بطرق المشاة، التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، التي شملت مشاريع أعمال التوسعة للطرق واستكمال ممر لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء جسور ومنحدرات، بالإضافة إلى إنشاء مواقع ثابتة لتوزيع الطعام والمبردات الخيرية وأعمال صيانة للإنترلوك والحواجز الخراسانية .وأكد أعضاء الجهات المشاركة على أهمية التنسيق المبكر لأعمال الحج بين الجهات من خلال اللجنة للتغلب على العوائق وتوفير كافة الخدمات المطلوبة .// انتهى //10:31ت م0039