الشعبة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساستكمل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة، بزيارة مركز الشعبة .واستهل زيارته بلقاء شيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المركز .وعبر سموه خلال جولته التفقدية عن سروره بزيارة المراكز والقرى والهجر والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من رعاية واهتمام ومتابعة بالمراكز والقرى والهجر وفي مختلف المناطق.وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- في توفير جميع الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والوقوف عن كثب على الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز الشعبة .وشملت جولة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة المواطنين دخيل بن سلطان الطواله، وباتل التمامي العنزي، ومقبل بن شلاش الضبعان .رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ومستشار سمو الأمير حسن الجاسر .// انتهى //11:29ت م0056