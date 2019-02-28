بغداد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، على الاجتماع التشاوري الذي عقدته رئاسة الجمهورية للرئاسات الثلاث، بحضور قادة الكتل السياسية العراقية أمس, الذي كرس لبحث سبل انطلاق العراق نحو مستقبل أفضل, وإيجاد حلول للمعوقات التي تحول دون ذلك، ومن بينها عدم اكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبدالمهدي إلى الآن.ورأت أن الاجتماع التشاوري الموسع الذي عقد في قصر السلام أمس، يمثل محاولة من قبل الفرقاء السياسيين لمساعدة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على اكمال تشكيلته الحكوميه التي مازالت منقوصة من أربع مقاعد، هي: الدفاع، والداخلية، والتربية، والعدل, منوهة بأن الاجتماع الذي عقد بدعوة من رئيس الجمهورية، كرس للتشاور بشأن إيجاد رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق.وركزت صحف الخميس، على دعوة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إلى التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد, والعمل على إعطاء أولوية لتوفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة، مبرزة إعلانه أن مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، سيرتفع إلى أكثر من 18 الف ميكاواط .وتطرقت إلى اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية، الذي عقد في بغداد أمس، لإيجاد حلول لجميع المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظات، وفي مقدمتها نقص الخدمات وسوء البنى التحتية.وفي شأن محلي آخر.. تناولت صحف العراق، ظاهرة هجرة الأطباء العراقيين إلى الخارج, مبرزة إعلان وزارة الصحة عن هجرة 20 ألف طبيب خلال السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة.// انتهى //11:30ت م0057