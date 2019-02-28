مسقط 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستلقى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.تسلّم الرسالة صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لسلطان عمان، خلال استقباله بمكتبه اليوم، بالعاصمة مسقط ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.// انتهى //11:37ت م0059