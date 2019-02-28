جدة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسكشف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، رئيس اللجنة السعودية للتتابع الطبقي المهندس حسين بن مانع العتيبي ، عن أول اكتشاف لأحافير مرشدة لوجود طحالب عملاقة فريدة (بطول ١,٢٥متر وقطر ٦٣,. متر) تشبه في شكلها وهيئتها الاشجار ، وذلك في الجزء العلوي من مجموعة الوجيد بوادي الدواسر.وأضاف أن هذه الاحفورة تمثل الطحالب في العصر الديفوني مابين (٣٧٠-٤٢٠ مليون سنة مضت) ، مبينا أن فريق اللجنة ولأول مرة توصل إلى أن ذلك المتكون يعود إلى العصر الديفوني المتأخر ، الذي يعلوه الرواسب الجليدية لمتكون جويل (الكربوني المتأخر).// انتهى //11:44ت م0062