الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:56ت م0066