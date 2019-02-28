بربره 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سير البرامج التي يمولها المركز وينفذها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في الصومال، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للتحركات الآمنة والحماية والحلول الدائمة للعائدين الصوماليين من اليمن بسبب الأزمة الإنسانية هناك.‏وعقد الفريق اجتماعًا مع ممثلي المنظمة الدولية للهجرة بحث فيه الجانبان ‏مستجدات المشاريع المنفذة للاجئين الصوماليين العائدين، ثم زار مكتب المحافظ في مدينة بربرة والتقى مع ممثلي السلطة المحلية الذين عبروا عن شكرهم الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدته الدائمة للاجئين الصوماليين في رحلة عودتهم من اليمن.عقب ذلك قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بزيارة ميناء بربرة للتعرف على الإجراءات المتبعة من لحظة وصول العائدين الصوماليين إلى أن يتم إيصالهم إلى وجهتهم النهائية، بعد ذلك توجه الفريق إلى العيادة الطبية في مركز الاستقبال في بربرة وقابل الطاقم الطبي هناك وتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للعائدين الصوماليين.//انتهى//13:07ت م0096