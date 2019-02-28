شرورة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، غداً ، برنامج "الأمن الفكري" وذلك في محافظة شرورة، والمراكز التابعة لها، في قاعة كلية علوم الآداب في شرورة، في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها.ويبدأ البرنامج بعد صلاة العصر بكلمة افتتاحية يلقيها مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ثم يلقي الشيخ عبدالله بن محمد النجمي محاضرة بعنوان: (مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه)، وبعد ذلك يلقي الشيخ محمد صغير عكور محاضرة بعنوان: (أسباب الإنحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج).وبعد صلاة المغرب يتواصل البرنامج بمحاضرة للشيخ عبدالله بن محمد النجمي بعنوان: (كشف طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في احتلال الشباب وذكر نماذج وصور منها)، ثم بعد ذلك يلقي الشيخ محمد صغير عكور محاضرة بعنوان: (أثر رسالة المسجد في تحقيق الأمن الفكري وحفظه للأمن وحفظ القيم الأخلاقية)، بعد ذلك يتم فتح المجال للمداخلات التي يجيب عليها جميع المتحدثين في البرنامج، ثم الختام وتكريم المشاركين.الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يستهدف في مواضيعه الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنون ومدراء المكاتب التعاونية بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها.// انتهى //13:08ت م0097