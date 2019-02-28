رام الله 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن النائبة السابقة، خالدة جرار، من أمام حاجز سالم، غرب محافظة جنين.وقال نادي الأسير الفلسطيني: "إنه وبعد الإفراج عن الأسيرة، يبقى في معتقلات الاحتلال (49) أسيرة، من بينهن ثلاثة أمهات لشهداء ، وهن: وفاء نعالوة، وسوزان أبو غنام، وسهير البرغوثي، بينما تبقت أسيرة واحدة قيد الاعتقال الإداري، وهي فداء دعمس من الخليل.تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال، مددت يوم 25 أكتوبر الماضي، اعتقال المواطنة الفلسطينية خالدة، لمدة أربعة أشهر إداريًا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث سبق أن حكم عليها بالسجن.// انتهى //13:17ت م0098