بيروت 23 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق في 28 فبراير 2019م واسأدت الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة، التي انهمرت خلال الساعات القليلة الماضية على لبنان، إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية والمزروعات.وتسببت تلك الأمطار، التي هطلت ليلاً وصباحًا اليوم، الى فيضان نهر العويك في منطقة حلبا شمال لبنان، حيث اجتاحت المياه طرق سهل حلبا، ابتداءً من طريق شركة كهرباء حلبا وصولا إلى الملعب الرياضي، بالاضافة إلى الطرق الداخلية في السهل، مما أدى إلى تضرر الأراضي الزراعية، وإلى دخول المياه إلى منازل العديد من سكان المنطقة.وكانت طبقة من الثلوج وحبات البرد قد غطت كامل طرق البلدات والقرى الجردية في منطقتي الضنية الجبلية شمالاً وجل الديب الساحلية شرق بيروت، وترافق ذلك مع أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق شهدتها البلدات والقرى الوسطى والساحلية في الضنية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني اللبناني، في بيان، أن المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة الذي يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط ، ينحسر مساء اليوم ويتحوّل الطقس الى متقلب. متوقعة أن يكون طقس اليوم غائمًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً، مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 3 أمتار.// انتهى //13:23ت م0100