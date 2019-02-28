الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز الاستشارات الأسرية (ترابط), بإشراف عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة, المرحلة الثانية من البرنامج التربوي لتدريب المدربات على (التدريب المنتظم للتربية الوالدية الفعالة) في محافظة المجمعة, وذلك بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية في منطقة الرياض.ويعد برنامج التدريب المنتظم للتربية الوالدية الفعالة برنامجًا عالميًا طُبِّقَ وأثبت فعاليته في تحسين أساليب التربية لدى الآباء والتربويين في أكثر من 25 بلدًا، حيث يستند على خلفية أن الجميع يحتاج إلى تدريب بمن فيهم الوالدين، كما يقدم بدائل عملية لتربية الأبناء على بناء الضبط الذاتي وتحمل المسؤولية في زمن يواجه فيه الوالدان الكثير من التحديات والصعوبات في أساليب التواصل مع الأبناء وتوجيه سلوكهم.الجدير بالذكره أن انطلاق البرنامج بدأ في مركز الاستشارات الأسرية (ترابط) تحت إشراف بروفيسورة علم النفس الدكتورة سهام الصويغ في عام 1438هـ، على ثلاثة مراحل في ثمانية أسابيع بمعدل لقاء واحد أسبوعيًا، تشمل المرحلة الأولى على تدريب المدربات (التربويات) لجميع المراحل العمرية بما يتضمنه من خلفية نظرية ومفاهيم تربوية وتطبيق عملي لهذه المفاهيم، بالإضافة إلى التدريب على مهارات تقديم المحاضرات وإدارة الحوار ولعب الأدوار.وفي المرحلة الثانية أُشْرِكت المدربات في عملية تدريب الأمهات بإشراف مستشارات التدريب، ومن خلال المرحلة الثالثة تمكنت المدربات من عملية التدريب كاملة بإشراف عام من المستشارات مع المتابعة الفردية لكل مدربة.ويأتي هذا البرنامج تحقيقًا لغايات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الإستراتيجية والمتمثلة في تنسيق إطار عمل وتنفيذه لتعزيز الدور المجتمعي و التنمية المستدامة.//انتهى//13:25ت م0101