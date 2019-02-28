أبها 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق28 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البرك مساء غد، ندوة بعنوان "أساليب جماعات الغلو واختطاف الأبناء فكريا" وذلك بجامع الفاروق في المحافظة.وأوضح مدير المكتب علي معشي أن الندوة التي يشارك فيها ناصر الكناني وخالد الكناني ويديرها علي عامر علامي، تأتي ضمن برامج وفعاليات المكتب التي تهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي بخطر جماعات الغلو والتطرف ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية.// انتهى //13:26ت م0102