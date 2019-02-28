الصياهد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستجاوز عدد المشاركين في مزاد النخبة لمزاين الإبل الأول 110 مشتركين حتى الآن ، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام حاليا في الصياهد .ويعد المزاد الذي سيقام اليوم ،الأول من نوعه عالمياً المتخصص بنوادر الإبل الذي سيحضره المنتجين والملاك، وتتجاوز قيمته السوقية 100 مليون ريال ، كما تشارك فيه أنواع الإبل كافة "بكار، نياق، قعدان وفحول، في ألوان المجاهيم والشقح والوضح والشعل والحمر والصفر" .ووفق آلية المشاركة تدخل الإبل الميدان ويتم فحصها، وعند إصدار موافقة لجنة التحكيم تعرض في المزاد، على أن تكون طريقة عرض الإبل حسب سلالتها وسنها وسلالة الأم ، حيث تجاوز عدد المشتركين المسجلين في المزاد 110 مشتركين حتى الآن.فيما لاقى إعلان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، تحمل نادي الإبل رسوم التسجيل للمشاركين في مزاد النخبة إحدى فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، صدىً واسعاً لدى ملاك الإبل المشاركين في المزاد.// انتهى //13:28ت م0103