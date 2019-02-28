بسيطاء 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ،جولته في مركز بسيطاء بزيارة شركة الجوف الزراعية ،حيث كان في استقبال سموه بقاعة كبار الزوار العضو المنتدب والمدير العام للشركة عبد العزيز بن محمد الحسين .واطلع سمو أمير منطقة الجوف على مشاريع الشركة وحقول أشجار الزيتون والمجمع الصناعي لزيت الزيتون الـذى يعد أكبر مصنع زيت زيتون في الشرق الأوسط، إضافة إلى مصنع مخللات الزيتون.وعبر سمو الأمير فيصل بن نواف، عن سعادته بما شاهده من منشآت صناعية عملاقه بالشركة وعدَّها علامة بارزة كشركة متخصصة في الأمن الغذائي،إلى جانب توفير فرص العمل لشباب الوطن .وأثنى سموه خلال الزيارة على جهود الشركة وحصولها على شهادة " غينيس " كأكبر مزرعة زيتون في العالم متمنيًا للشركة التوفيق والنجاح.ولفت سمو أمير منطقة الجوف إلى أهمية استمرار الشركة في سعودة وظائفها مما يتيح فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع إدارات الشركة، واستقطاب الشباب السعودي المؤهل من مختلف التخصصات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 .وقال الأمير فيصل بن نواف :" إن الوطن يحظى بقيادة حكيمة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - "، معربًأ عن شكره لمجلس إدارة الشركة والعاملين بها .من جانبه عبر العضو المنتدب المدير العام لشركة الجوف عن سعادته، ومجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبد العزيز، عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته للشركة ،وعدها حافزًا على مواصلة العطاء.// انتهى //13:29ت م0104